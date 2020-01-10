В январе компании, подконтрольные Михаилу Гуцериеву, поставят в Беларусь 750 тысяч тонн нефти

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Как сообщает РБК, принадлежащие Михаилу Гуцериеву нефтяные компании «Русснефть» и «Нетфис» (входящие в группу «Сафмар») готовы осуществлять поставки в Беларусь 750 тысяч тонн нефти ежеквартально. Для этого будет использован как трубопроводный, так и железнодорожный транспорт.

Кроме этого, в пресс-службе «Сафмар» акцентировали внимание на том, что добыча нефти компаниями группы Гуцериева в размере 18 миллионов тонн в перспективе позволяет выполнить обязательства по поставке нефти на внутрироссийский рынок, а также обеспечить поставку нефти в Республику Беларусь в полном объеме согласно утвержденному Министерством энергетики РФ графику.

Напомним, что Александр Лукашенко, вручая накануне премии «За духовное возрождение», отметил, что Российская Федерация предложила Беларуси закупать у нее нефть по ценам выше мировых. Это предложение президентом было отклонено.

- Мы найдем эту нефть в другом месте. Что мы и делаем. И нашли, - цитирует БелТА слова белорусского лидера.