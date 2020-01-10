Разведки США и Канады рассказали подробности того, как украинский Boeing мог быть сбит иранской ракетой
Самолет международных украинских линий по ошибке был сбит иранскими ракетами. Такую информацию приводит Newsweek, ссылаясь сразу на три источника: представителя Пентагона, высокопоставленного сотрудника разведки США, а также сотрудника иракской разведки. Об этом сообщает телеканал ОНТ. Ночью 8 января иранские ВВС нанесли удар по военным базам США в Ираке. Украинский самолет был сбит по ошибке: в момент его взлета ПВО Ирана готовились отразить потенциальный ответный удар США. Утверждается, что самолет, на борту которого было 176 человек, был сбит находящимся на вооружении иранских вооруженных сил зенитно-ракетным комплексом «Тор-М1». Спутник разведки США зафиксировал две вспышки, которые, предположительно, связаны с разбившимся Boeing.
Официальный Тегеран возможность как преднамеренного, так и случайного удара по украинскому самолету опровергает. Власти Ирана настаивают, что катастрофа лайнера произошла в результате технических неполадок, точнее из-за возгорания в одном из двигателей.
Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо выступил с заявлением о том, что украинский самолет был сбит ракетой с земли. При этом канадская разведка не исключает, что сделано это было непреднамеренно.