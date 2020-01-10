Разведки США и Канады рассказали подробности того, как украинский Boeing мог быть сбит иранской ракетой

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Самолет международных украинских линий по ошибке был сбит иранскими ракетами. Такую информацию приводит Newsweek, ссылаясь сразу на три источника: представителя Пентагона, высокопоставленного сотрудника разведки США, а также сотрудника иракской разведки. Об этом сообщает телеканал ОНТ. Ночью 8 января иранские ВВС нанесли удар по военным базам США в Ираке. Украинский самолет был сбит по ошибке: в момент его взлета ПВО Ирана готовились отразить потенциальный ответный удар США. Утверждается, что самолет, на борту которого было 176 человек, был сбит находящимся на вооружении иранских вооруженных сил зенитно-ракетным комплексом «Тор-М1». Спутник разведки США зафиксировал две вспышки, которые, предположительно, связаны с разбившимся Boeing.

Официальный Тегеран возможность как преднамеренного, так и случайного удара по украинскому самолету опровергает. Власти Ирана настаивают, что катастрофа лайнера произошла в результате технических неполадок, точнее из-за возгорания в одном из двигателей.

Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо выступил с заявлением о том, что украинский самолет был сбит ракетой с земли. При этом канадская разведка не исключает, что сделано это было непреднамеренно.