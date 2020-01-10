Жители Беларуси вечером 10 января смогут наблюдать Волчье полнолуние

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Полутеневое затмение, при котором яркость Луны уменьшается, в Беларуси начнется в 20.08 вечера 10 января. Своего максимума оно достигнет к 22.10, когда естественный спутник максимально приблизится к центру земной тени. Завершится затмение 11 января, в 0.12.

Затмения подобного рода можно видеть невооруженным глазом при ясном небе, однако погода в Беларуси сегодня этому, вероятно, не поспособствует.

Как передает Белгидромет, сегодня в стране прогнозируется облачная погода, возможен туман, осадки в виде дождя и мокрого снега. На дорогах гололедица.

К слову, в этом году лунные затмения в Беларуси можно будет наблюдать три раза: дважды летом (5 июня и 5 июля) и один раз осенью (30 ноября).