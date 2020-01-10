2020-01-10T13:06:31+03:00
Общество
КП Беларусь

Александр Лукашенко и Владимир Зеленский встретятся в Гродно?

Третий Форум регионов Беларуси и Украины пройдет в 2020 году на территории Беларуси, в Гродно
Виктор ПАЖИТОК
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Впервые президенты двух стран встретились в Житомире. Очередная их встреча, вероятно, состоится в белорусском Гродно. Фото: www.president.gov.uaВпервые президенты двух стран встретились в Житомире. Очередная их встреча, вероятно, состоится в белорусском Гродно. Фото: www.president.gov.ua
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Премьер-министр страны Сергей Румас подписал распоряжение о создании оргкомитета третьего Форума регионов. По сообщению пресс-службы Совета министров Беларуси, его возглавил заместитель премьер-министра страны Игорь Ляшенко. Точные даты проведения форума еще не определены, до 20 февраля план подготовки мероприятия должен быть разработан и утвержден.

В рамках форума происходят контакты представителей власти и бизнеса двух государств. Отметим также, что первая встреча Александра Лукашенко и Владимира Зеленского состоялась на втором Форуме регионов, который прошел в октябре 2019 года в Житомире. Вероятно, на мероприятии в этом году встреча лидеров также состоится.

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