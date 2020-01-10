2020-01-10T12:54:02+03:00
Минск
КП Беларусь

Платформу станции метро «Площадь Ленина» уменьшат

Мера временная, связана она с реконструкцией, вызванной продолжающимся строительством третьей линии подземки
Виктор ПАЖИТОК
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Во время реконструкции "Площадь Ленина" будет продолжать работатьВо время реконструкции "Площадь Ленина" будет продолжать работатьФото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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Как сообщает пресс-служба столичного метрополитена, платформа на станции «Площадь Ленина» будет реконструирована. На время проведения работ посередине платформы будут размещены два ограждения, что уменьшит площадь размещения пассажиров, однако сама станция продолжит работать в штатном режиме. Во избежание столпотворений пассажирам рекомендовано равномерно распределяться по всей длине платформы. Напомним, что станции третьей ветки минского метро откроют свои двери к 3 июля текущего года.

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