Беларусь начала экспорт патронов в одну из европейских стран

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Находящееся в деревне Устье Оршанского района предприятие «Белспецвнештехника» обладает производственными мощностями, которые позволяют полностью закрыть отечественные потребности в патронах всех видов: спортивных, охотничьих для нарезного оружия, боевых. Как отметил в интервью «СБ. Беларусь сегодня» директор предприятия Алексей Скрага, его продукция интересует зарубежного покупателя, а предложения об экспортных поставках поступают практически каждую неделю. Первая партия боеприпасов калибров 7,62х54, 7,62х39 и 9х19 уже поставлена зарубежному заказчику.

Патронное производство начали строить два года назад, а выбор именно Оршанского района был, кроме прочего, обусловлен исполнением Программы развития Оршанского района на период до 2023 года, утвержденной указом №506. Сегодня здесь создано 150 рабочих мест.