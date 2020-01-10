Эксперты выбрали соломку из 88 тонн мака, там оказалось более 900 тысяч доз наркотического вещества

В пищевом маке, который везли из Латвии в Казахстан, были примеси. Фото: Витебская таможня.

Опасные примеси таможенники нашли в двух партиях мака, отправлявшегося в Казахстан

Изменить размер текста: A A

Эксперты нашли опасное наркотическое вещество в примесях к пищевому маку. Напомним, около месяца назад витебские таможенники не пустили из Латвии в Казахстан две партии пищевого мака. Мак был сильно засорен маковой соломкой, а это - наркотическое средство. Всего было задержано 88 тонн мака с примесями - 22 тонны пытались провезти через пропускной пункт Григоровщина, а еще 66 тонн везли по железной дороге, выявили нарушение в пункте таможенного оформления Полоцк.

Эксперты установили, что в 88 тоннах мака содержится более ста килограммов маковой соломки.

- Из ста граммов загрязненного соломой мака можно получить одну дозу наркотического средства. Таким образом, в задержанных партиях содержится более 900 тысяч доз наркотического средства, - рассказали в пресс-группе Витебской таможни. - Отправителем товара в обоих случаях являлась одна и та же латвийская фирма, а получателями - субъекты хозяйствования в Казахстане. Товар изъят, Витебской таможней по данным фактам возбуждены уголовные дела.

Эксперты выбрали примеси из пищевого мака и исследовали их. Фото: Витебская таможня.