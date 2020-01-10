Эксперты выбрали соломку из 88 тонн мака, там оказалось более 900 тысяч доз наркотического вещества
Эксперты нашли опасное наркотическое вещество в примесях к пищевому маку. Напомним, около месяца назад витебские таможенники не пустили из Латвии в Казахстан две партии пищевого мака. Мак был сильно засорен маковой соломкой, а это - наркотическое средство. Всего было задержано 88 тонн мака с примесями - 22 тонны пытались провезти через пропускной пункт Григоровщина, а еще 66 тонн везли по железной дороге, выявили нарушение в пункте таможенного оформления Полоцк.
Эксперты установили, что в 88 тоннах мака содержится более ста килограммов маковой соломки.
- Из ста граммов загрязненного соломой мака можно получить одну дозу наркотического средства. Таким образом, в задержанных партиях содержится более 900 тысяч доз наркотического средства, - рассказали в пресс-группе Витебской таможни. - Отправителем товара в обоих случаях являлась одна и та же латвийская фирма, а получателями - субъекты хозяйствования в Казахстане. Товар изъят, Витебской таможней по данным фактам возбуждены уголовные дела.
Эксперты выбрали примеси из пищевого мака и исследовали их. Фото: Витебская таможня.
Мака с примесями было задержано 88 тонн. Фото: Витебская таможня.
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