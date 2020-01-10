В Беларуси нашли новую нефть. Объемы разведанных залежей оцениваются в 800 тысяч тонн.

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Специалисты ПО «Белоруснефть» сообщили об открытии на Гарцевском нефтяном месторождении Припятского прогиба трех новых залежей нефти. По предварительным оценкам их объемы составляют около 800 тысяч тонн. Как пишет БЕЛТА, при испытании отложений воронежского горизонта на глубине более 4 тыс. м был получен приток нефти дебитом 100 т в сутки. К разработке и добыче обнаруженных запасов «Белоруснефть» собирается приступить уже в апреле 2020 года. Кроме этого, в текущем и будущем годах на отечественных месторождениях планируется пробурить 7 поисково-разведочных скважин.

Сегодня в стране 61 действующее нефтяное месторождение, функционируют 843 скважины. В 2019 году добыча белорусской нефти составила 1,69 миллиона тонн. В наступившем году объем добычи отечественной нефти запланирован на уровне не менее 1,7 миллиона тонн.

К слову, накануне стало известно, что в январе компании, подконтрольные Михаилу Гуцериеву, поставят в Беларусь 750 тысяч тонн нефти. Из них 650 тысяч тонн поставят трубопроводом, 100 тысяч тонн по железной дороге.