2020-01-10T15:28:47+03:00
Общество
КП Беларусь

Задержанному по громкому делу об убийстве женщины, чьи останки нашли в Свислочи, официально предъявили обвинение

Об этом сообщили в Следственном комитете Беларуси
Виктор ПАЖИТОК
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Обвинение по ч. 1 ст. 139 УК РБ предусматривает наказание сроком от 6 до 15 летОбвинение по ч. 1 ст. 139 УК РБ предусматривает наказание сроком от 6 до 15 летФото: Павел МАРТИНЧИК
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Как сообщалось ранее, задержанным оказался 26-летний парень, который, по имеющейся информации, приехал на учебу из Туркменистана. Следователи предъявляли ему обвинение по ч. 1 ст. 139 (убийство) Уголовного кодекса Республики Беларусь. Срок наказания по ней - от шести до пятнадцати лет.

В отношении обвиняемого применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

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