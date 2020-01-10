Как обманывают при покупках через соцсети: «Потребовала трек-коды на посылку, и меня заблокировали»

Девушка перечислила деньги за покупки в интернете, но заказанных вещей не дождалась. И не она одна! Фото: Дарья ПУТЕЙКО

Жительницу Полоцка и еще два десятка человек обманули при попытке купить вещи в группе «Твои чувства из шести цветов»

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20-летняя полочанка стала жертвой мошенников, когда хотела купить две дешевые курки в одной из групп ВКонтакте. Историю рассказывают «Витебские вести».

Девушка соблазнилась предложением купить недорогую одежду. К тому же администратор в личной переписке пообещала ей бонус: две дамские сумочки в подарок и бесплатную доставку. За все нужно было заплатить 244 рубля. Перечислив деньги, полочанка заподозрила, что ее обманывают - переписывалась она с одним человеком, а карточка, куда перевела деньги, зарегистрирована на другого. Когда девушка потребовала трек-коды на посылку, чтобы отслеживать ее, ей ничего не дали. Покупательница пригрозила, что, если не получит трек-кода, обратится в милицию. И в группе ее заблокировали.

- Жертвами группы с романтическим названием «Твои чувства из шести цветов» стали уже около двух десятков человек, жители Беларуси и России. Обманутые покупатели обсуждали, что этот интернет-магазин принимает деньги, но не предоставляет товар, - рассказал изданию прокурор отдела прокуратуры Витебской области Дмитрий Коржов. - Если бы полочанка заранее проверила информацию о группе в интернете, она обнаружила бы эти отзывы и не попалась на удочку мошенников.

Прокуратура Витебской области возбудила уголовное дело по факту мошенничества, его расследует управление СК по Витебской области.