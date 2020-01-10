2020-01-10T16:40:46+03:00
Общество
КП Беларусь

В Толочине пропала 15-летняя девушка, она ушла из социального приюта

Подростка разыскивает Толочинский РОВД
Наталья ПАРТОЛИНА
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Эта девушка ушла из социально-педагогического центра в Толочине. Фото: УВД.Эта девушка ушла из социально-педагогического центра в Толочине. Фото: УВД.
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Толочинская милиция ищет пропавшую девушку. 15-летняя Мария Кирикович ушла из Толочинского социально-педагогического центра около шести часов вечера 8 января. О местонахождении девушки ничего не известно.

По информации УВД Витебского облисполкома, Марии на вид 16 - 17 лет, это худощавая сероглазая девушка ростом 165 см, у нее крашеные черные волосы. Когда Мария ушла из социально-педагогического центра, она была одета в черную куртку, синие джинсы, красную байку, черные ботинки и розовую шапку.

Всех, кто знает что-то о пропавшей девушке, просят сообщить по телефону 102.

В то же время 14-летняя минчанка Виктория Ляховская, которая 2 января также около 18.00 ушла из столичного детского дома №5, найдена в Твери, как сообщила в Телеграм-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова. Российские полицейские обратили внимание на девушку, которая шла по улице и выглядела растерянной. Оказалось, что это и есть пропавшая в Беларуси Виктория Ляховская. В Тверь она приехала на поезде. Сейчас ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

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