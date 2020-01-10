В Польше уравняли ответственность СССР и Германии за начало войны

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В принятой Сеймом Польши резолюции утверждается, что к началу войны привела политика двух тоталитарных держав - Германии и Советского Союза - и заключение пакта Молотова - Риббентропа. Об этом сообщает РБК, приводя выдержки из документа. При этом первыми жертвами СССР и Германии в резолюции названы Польша, а также страны Центральной и Восточной Европы.