2020-01-10T16:44:49+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Российский Boeing совершил жесткую посадку в турецкой Анталье

Фюзеляж и шасси лайнера получили повреждения
Виктор ПАЖИТОК
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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Самолет NordWind, который утром вылетел из Москвы, совершил жесткую посадку в Анталье. Самолет сильно ударился о полосу носовой стойкой шасси. По предварительным данным, воздушное судно летело без пассажиров, экипаж не пострадал. По информации РБК, речь идет о лайнере Airbus A321-200 с номером VQ-BRS, который запросил экстренную посадку в связи с задымлением. Причины происшествия выясняются. Сам самолет отбуксирован для ремонта в ангар. Аэропорт Антальи работает в штатном режиме.

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