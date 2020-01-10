В отношении Чуденцова возбудили уголовное дело за педофилию

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Столичные следователи устанавливают факты противоправной деятельности Владимира Чуденцова. В отношении него возбуждено новое уголовное дело: за насильственные действия сексуального характера в отношении заведомо несовершеннолетнего.

- УСК по городу Минску по размещенному 30 ноября прошлого года на сайте nn.by сообщению по факту совершения Владимиром Чуденцовым в 2005 году насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетнего проведена доследственная проверка. По результатам проверки в отношении Чуденцова возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК Беларуси. Сейчас проводятся необходимые следственные и процессуальные действия, - сообщил СК 10 января в Telegram.

Кроме этого, к уголовному делу приобщены материалы проверки в отношении Владимира Чуденцова по иному факту совершения им в 2016 году действий сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, производство по которой возобновлено в декабре прошлого года Генеральной прокуратурой. Также следователями проверяются мотивы трудоустройства Владимира Чуденцова в 2006 году машинистом (кочегаром) котельной в одну из школ-интернатов страны для детей с особенностями развития и неоднократные факты поиска им через социальные сети и сайты знакомств несовершеннолетних.

- Следователи обращаются к гражданам, пострадавшим от противоправной деятельности Владимира Чуденцова или владеющим информацией о вышеуказанных происшествиях, с просьбой обратиться в УСК по городу Минску, - добавили в СК.

Напомним, ранее Владимир Чуденцов был задержан на белорусско-польской границе по подозрению в хранении и перемещении наркотиков через границу. Сейчас он находится в СИЗО № 7 г. Бреста.