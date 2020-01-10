«Очень сильно был пьяный». Появилось видео с задержанным за убийство женщины в Минске
Следственный комитет опубликовал кадры с допроса задержанного по громкому делу об убийстве 37-летней женщины, чьи останки нашли в Свислочи в Минске. А также - с санкционирования меры пресечения.
Напомним, обвинения в жестоком убийстве предъявили 26-летнему парню, который, по имеющейся информации, приехал на учебу в Беларусь из Туркменистана.
Иностранец рассказывает, как пришел со своей жертвой домой - вместе они пили спиртное, «бутылку выпили». На вопрос о причине ссоры, в ходе которой произошло убийство, обвиняемый четко ответить не может:
- Может, из-за того, что она начала говорить... И потому что очень сильно был пьяный…
Следователи предъявляли ему обвинение по ч. 1 ст. 139 (убийство) Уголовного кодекса Беларуси. Срок наказания по ней - от шести до пятнадцати лет. В отношении обвиняемого применена мера пресечения в виде заключения под стражу.
Дело об обнаружении останков в Свислочи: допрос и санкционирование меры пресечения.Главным следственным управлением Следственного комитета продолжается расследование уголовного дела об убийстве женщины, чьи останки обнаружены в реке Свислочь