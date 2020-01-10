2020-01-10T18:02:17+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Под Гомелем ограблен банк - злоумышленника ищут

Мужчина забрал 4 тыс. рублей, 1 тыс. долларов США и 30 тыс. российских рублей
Павел МИЦКЕВИЧ
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Милиция ищет грабителя. Фото: МВДМилиция ищет грабителя. Фото: МВД
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10 января около 16 часов в отделение одного из банков по ул. Советской в поселке Большевик под Гомелем мужчина ограбил банк.

- Неизвестный под угрозой предмета, похожего на пистолет, завладел деньгами и скрылся. По словам оператора банка, мужчина забрал 4 тыс. рублей, 1 тыс. долларов США и 30 тыс. российских рублей, - сообщила в Telegram официальный представитель МВД Беларуси Ольга Чемоданова.

В Гомельской области введен план «Сирена». Злоумышленника ищут. На вид подозреваемому 30-40 лет, его рост около 180-190 сантиметров, плотного телосложения. Грабитель был одет в черную куртку с капюшоном, черные брюки и коричневые ботинки. Лицо скрыл шарфом с красными продольными полосами. Предположительно был в перчатках. При себе имел полиэтиленовый пакет.

- На розыск ориентированы ближайшие наряды милиции, - добавили в МВД и обещали вскоре дополнить оперативную информацию.

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