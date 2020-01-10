2020-01-10T18:53:48+03:00
Политика
КП Беларусь

Лукашенко ввел безвизовый режим и бесплатный проезд на ЧМ-2021 по хоккею

Иностранцы не будут покупать талончики и платить за проезд по трассам
Павел МИЦКЕВИЧ
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Лукашенко ввел безвизовый режим на ЧМ-2021Лукашенко ввел безвизовый режим на ЧМ-2021Фото: Павел МИЦКЕВИЧ
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Президент Беларуси 10 января подписал указ на тему подготовки и проведения чемпионата мира по хоккею, который пройдет в 2021 году. Международные соревнования будет принимать Беларусь и Латвия.

В указе Александра Лукашенко прописано комплексное решение вопросов подготовки чемпионата мира по хоккею, говорится в сообщении пресс-службы президента.

В частности, для иностранцев - участников, организаторов и болельщиков - будет разрешен безвизовый въезд в страну. Также иностранным гражданам, которые будут аккредитованы на соревнования, должны будут обеспечить бесплатный проезд в общественном транспорте, а за проезд по платным трассам страны деньги у иностранцев тоже брать не будут.

Кроме того, указ регулирует проблему медобслуживания участников и гостей чемпионата, документом оговариваются и другие вопросы.

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