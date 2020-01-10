2020-01-11T17:30:52+03:00
Экономика
КП Беларусь

Лукашенко ввел 50-процентный налог на прибыль при транзите нефти через Беларусь

Это сделано «в целях формирования источника денежных средств для ликвидации возможных экологических последствий»
Павел МИЦКЕВИЧ
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Лукашенко обложил «Дружбу» налогом на прибыль в 50%Лукашенко обложил «Дружбу» налогом на прибыль в 50%Фото: Павел МИЦКЕВИЧ
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Президент Беларуси подписал указ «О налогообложении», который касается транзита через территорию страны российской нефти. Согласно с указом Александра Лукашенко, ставка налога на прибыль установлена в размере 50%.

Это сделано «в целях формирования источника денежных средств для ликвидации возможных экологических последствий в случае аварии на магистральном нефтепроводе либо иных непредвиденных ситуаций, связанных с перемещением нефти и нефтепродуктов по территории Беларуси, для организаций, осуществляющих транспортировку нефти и нефтепродуктов», сообщает пресс-служба президента.

Транзитная транспортировка магистральными трубопроводами нефти и нефтепродуктов через Беларусь также признана объектом налогообложения экологическим налогом, отмечается в сообщении.

Напомним, накануне Лукашенко заявлял о том, что «Россия хочет, чтобы мы купили у нее нефть по ценам выше мировых».

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