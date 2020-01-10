Лукашенко ввел 50-процентный налог на прибыль при транзите нефти через Беларусь

Лукашенко обложил «Дружбу» налогом на прибыль в 50% Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Это сделано «в целях формирования источника денежных средств для ликвидации возможных экологических последствий»

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Президент Беларуси подписал указ «О налогообложении», который касается транзита через территорию страны российской нефти. Согласно с указом Александра Лукашенко, ставка налога на прибыль установлена в размере 50%.

Это сделано «в целях формирования источника денежных средств для ликвидации возможных экологических последствий в случае аварии на магистральном нефтепроводе либо иных непредвиденных ситуаций, связанных с перемещением нефти и нефтепродуктов по территории Беларуси, для организаций, осуществляющих транспортировку нефти и нефтепродуктов», сообщает пресс-служба президента.

Транзитная транспортировка магистральными трубопроводами нефти и нефтепродуктов через Беларусь также признана объектом налогообложения экологическим налогом, отмечается в сообщении.

Напомним, накануне Лукашенко заявлял о том, что «Россия хочет, чтобы мы купили у нее нефть по ценам выше мировых».