2020-01-10T20:42:05+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Разбойное нападение на банк в Гомельском районе: возбуждено уголовное дело

Павел МИЦКЕВИЧ
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По факту разбойного нападения на банк в Гомельском районе возбуждено уголовное дело. Фото: МВДПо факту разбойного нападения на банк в Гомельском районе возбуждено уголовное дело. Фото: МВД
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Гомельские следователи работают на месте разбойного нападения в поселке Большевик. Как уже сообщала KP.BY, 10 января около 16 часов в отделение одного из банков по ул. Советской в поселке Гомельского района вошел мужчина, угрожая работнице банка предметом, похожим на пистолет, завладел деньгами и скрылся. После нападения женщина вызвала с помощью тревожной кнопки милицию.

- В этот момент посетителей в отделении не было. В настоящее время следователи с участием сотрудников милиции и экспертов проводят осмотр. Фиксируется следовая картина, собираются вещественные доказательства, допрашиваются работники банка. Для установления точной суммы похищенного сотрудниками банка проводится ревизия, - сообщил СК в Telegram.

Там добавили, что работу следственно-оперативной группы на месте происшествия координирует начальник Управления СК по Гомельской области Сергей Удовиков.

Гомельским райотделом СК возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 207 (разбой) Уголовного кодекса Беларуси. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личности подозреваемого и его задержание, отметили в СК.

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