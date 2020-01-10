2020-01-10T21:44:25+03:00
Происшествия
КП Беларусь

На МКАД микроавтобус врезался в легковушку и перевернулся

Водитель не учел погодные условия и допустил занос
Павел МИЦКЕВИЧ
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На МКАД микроавтобус врезался в легковушку и перевернулся. Фото: МВДНа МКАД микроавтобус врезался в легковушку и перевернулся. Фото: МВД
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Вечером в пятницу серьезное ДТП случилось на внутреннем кольце Минской кольцевой автодороги.

- Около 18.40 микроавтобус «Пежо» при выборе скорости не учел погодные условия и допустил занос транспортного средства, - рассказывает официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.

За рулем микроавтобуса был 41-летний водитель, он двигался по внутреннему кольцу МКАД со стороны ул. Громова в направлении ул. Шаранговича. Микроавтобус оказался за пределами проезжей части, затем выехал на съезд с МКАД, врезался в легковушку «Фольксваген», после чего снова оказался за пределами дороги. На обочине «Пежо» перевернулся.

О пострадавших ничего не сообщается, ГАИ проводит разбирательство.

- Учитывайте погодные условия и состояние дорожного покрытия, выбирайте безопасную скорость и избегайте резких маневров, - напомнили водителям в Госавтоинспекции.

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