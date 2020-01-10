В Несвижском районе зарезали мужчину - другой сельчанин задержан

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Вечером в пятницу следователи работали в деревне Слобода Несвижского района, где в одном из частных домов нашли тело 59-летнего мужчины. Судя по всему, произошло убийство - на трупе обнаружили ножевые ранения. Возбуждено уголовное дело по факту преступления, а 49-летний хозяин дома задержан по подозрению в совершении убийства.

- Следственно-оперативная группа проводит осмотр места происшествия и выполняет другие первоначальные следственные действия, - сообщает Следственный комитет в Telegram. - Обстоятельства трагедии устанавливаются.