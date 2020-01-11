Иран признал, что украинский самолет сбили военные: он был похож на «вражеский объект»

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Власти и вооруженные силы Ирана признали, что самолет «Международных авиалиний Украины», разбившийся 8 января под Тегераном, был сбит. 12 января СМИ распространили заявление генерального штаба ВС Ирана, в котором говорится о том, что самолет был случайно сбит вследствие непреднамеренной человеческой ошибки.

«Во время полета самолет оказался в непосредственной близости от одного из важных военных объектов Корпуса стражей исламской революции и по форме и высоте полета напоминал вражеский объект»,- приводит ТАСС выдержки из заявления.

«Повышенную чувствительность среди подразделений противовоздушной обороны ВС Ирана объясняют тем, что через несколько часов после ракетных ударов ВС Ирана по военным базам США в Ираке значительно увеличилось количество полетов американских военных самолетов.

В то же время президент Ирана Хасан Роухани в Твиттере выразил глубокое сожаление о допущенной ошибке и пообещал привлечь виновных к ответственности, а министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф принес соболезнования и извинения семьям жертв катастрофы и всему иранскому народу, подчеркнув, что трагическая ошибка была допущена в период кризиса, возникшего из-за «авантюризма США».

Ранее официальный Тегеран опровергал возможность удара ВС по украинскому самолету, как преднамеренного, так и случайного, настаивая на версии, что катастрофа произошла из-за возгорания в одном из двигателей самолета.