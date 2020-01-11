2020-01-11T12:12:06+03:00
Общество
КП Беларусь

Что делают с коровами перед тем, как отправить на бойню: привязали за ногу к грузовику и таскали по асфальту

Жители Лиды сняли видео шокирующего обращения с животным на местной бойне
Наталья ПАРТОЛИНА
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Живую корову привязали за ногу к грузовику и таскали по территории предприятия. Фото: кадр из видео.Живую корову привязали за ногу к грузовику и таскали по территории предприятия. Фото: кадр из видео.
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Живую корову, лежащую на возвышении высотой не менее метра, привязывают за ногу к грузовику. Грузовик трогается. Животное падает на асфальт. Грузовик тащит корову за собой, рядом бежит мужчина в переднике, видимо, руководит действиями водителя. На грузовике надпись – «Продукты». Корова дергается, бьется. Грузовик проезжает по территории предприятия, лавируя между постройками, и скрывается из вида. Это шокирующее видео появилось в паблике «Лида – наш город» в социальной сети Вконтакте.

Автор видео утверждает, что это происходит на территории Лидского мясокомбината. По данным reform.by, инцидент произошел на территории скотобойни, которая находится рядом с недавно обанкротившимся мясокомбинатом.

Шок! Что делают с коровами перед тем, как отправить на бойню.ВИДЕО: https://vk.com/lida.city

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