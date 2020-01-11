2020-01-11T11:04:53+03:00
Общество
КП Беларусь

Увидела милиционеров и смыла в унитаз 600 долларов

Девушка обокрала подругу, а потом избавилась от денег очень странным способом
Наталья ПАРТОЛИНА
Поделиться:
Девушка украла 600 долларов из сумочки подруги, а потом смысла их в унитаз. Фото: кадр из видео УВД Витебского облисполкома.Девушка украла 600 долларов из сумочки подруги, а потом смысла их в унитаз. Фото: кадр из видео УВД Витебского облисполкома.
Изменить размер текста:

Витебская студентка отметила встречу с давней подругой, с которой не виделась несколько лет, весьма нетрадиционным способом. Вначале она обокрала подружку. Девушки отдыхали в ресторане, а потом отправились в караоке-бар. Подруга почувствовала себя плохо и прилегла на барную стойку. Студентка же в это время обшарила ее сумочку, нашла в паспорте 600 долларов и забрала их.

Забрав деньги, заботливая девушка отправила подгулявшую подружку домой – помогла ей сесть в такси, а сама осталась в баре. Дома подруга обнаружила пропажу крупной суммы. Позвонила студентке, так сказала, что денег не брала. Тогда подруга обратилась в милицию.

-Первым делом сотрудники правоохранительных органов отправились в то место, где отдыхала пострадавшая. Там еще находилась ее знакомая. Девушка, завидев милиционеров, бросилась в туалет и там, по ее словам, смыла в унитаз украденные деньги. В отношении 20-летней подозреваемой возбуждено уголовное дело, - рассказал старший инспектор отделения информации и общественных связей УВД Витебского облисполкома Александр Колыско.

Еще больше материалов по теме: «Витебск: новости»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Гомельчанке пришел долг за коммуналку в доме, который сгорел три года назад
«Дакар-2020». Ведущий экипаж МАЗа сохраняет третье место в общем зачете
«Это было желание обнять и защитить деревья». В Грушевском сквере жители обвязали деревья шарфиками
Женщина из Узды рассказала, что на нее напали и украли сумку – оказалось, сумку она потеряла сама
ЕС призвал Беларусь ввести мораторий на смертную казнь
Александр Лукашено – приглашенным на новогодний вечер: Каждый из вас должен отстаивать национальные интересы
«Ослепил свет фар». На трассе в Городокском районе легковушка насмерть сбила пешехода
Погода в Беларуси 13 января: дождь и до 6 градусов тепла
«С улицы начали кричать, что горит квартира». В Гомеле молодой человек спас соседа на пожаре
В Беларуси снова на копейку подорожало топливо
В воскресенье дожди и мокрый снег только на Витебщине, но солнце по всей стране будет показываться лишь ненадолго
Кто видел, как корову таскали за грузовиком на веревке? Позвоните в милицию – она проводит проверку
В Минске пьяный сотрудник СТО угнал авто у своего начальника, забыл включить фары и попался