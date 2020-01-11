Увидела милиционеров и смыла в унитаз 600 долларов

Девушка украла 600 долларов из сумочки подруги, а потом смысла их в унитаз. Фото: кадр из видео УВД Витебского облисполкома.

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Витебская студентка отметила встречу с давней подругой, с которой не виделась несколько лет, весьма нетрадиционным способом. Вначале она обокрала подружку. Девушки отдыхали в ресторане, а потом отправились в караоке-бар. Подруга почувствовала себя плохо и прилегла на барную стойку. Студентка же в это время обшарила ее сумочку, нашла в паспорте 600 долларов и забрала их.

Забрав деньги, заботливая девушка отправила подгулявшую подружку домой – помогла ей сесть в такси, а сама осталась в баре. Дома подруга обнаружила пропажу крупной суммы. Позвонила студентке, так сказала, что денег не брала. Тогда подруга обратилась в милицию.

-Первым делом сотрудники правоохранительных органов отправились в то место, где отдыхала пострадавшая. Там еще находилась ее знакомая. Девушка, завидев милиционеров, бросилась в туалет и там, по ее словам, смыла в унитаз украденные деньги. В отношении 20-летней подозреваемой возбуждено уголовное дело, - рассказал старший инспектор отделения информации и общественных связей УВД Витебского облисполкома Александр Колыско.