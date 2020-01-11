2020-01-11T11:21:19+03:00
Общество
КП Беларусь

В Старых Дорогах погиб сержант-контрактник: пытался запрыгнуть в кабину движущегося тягача

Военнослужащий получил тяжелые травмы, врачи не смогли его спасти
Наталья ПАРТОЛИНА
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В Старых Дорогах умер сержант - накануне он получил тяжелые травмы, когда пытался запрыгнуть в кабину движущегося тягача.В Старых Дорогах умер сержант - накануне он получил тяжелые травмы, когда пытался запрыгнуть в кабину движущегося тягача.Фото: Оксана БРОВАЧ
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Трагический случай произошел в одной из воинских частей в Старых Дорогах – погиб военнослужащий-контрактник.

ЧП произошло 10 января. Сержант-контрактник получил тяжелые травмы. За жизнь военнослужащего боролись врачи Стародорожской центральной больницы и Главного военного клинического медицинского центра. 11 января стало известно, что сержант скончался. Об этом сообщила официальный представитель Министерства обороны Наталья Гаврусик.

-Сержант контрактной службы получил тяжелую травму, нарушив требования безопасности при эксплуатации гусеничной техники. Он пытался запрыгнуть в кабину движущегося гусеничного тягача, - сообщила Наталья Гаврусик.

Сержант Д.Грицкевич служил в Старых Дорогах с 2018 года, в части его характеризуют как добросовестного и исполнительного специалиста. Министерство обороны выразило соболезнование родным и близким погибшего военнослужащего, его семье будет оказана поддержка.

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