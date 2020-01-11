«Бил по голове железной решеткой»: в Италии белорус и украинец подрались из-за Сталина

Украинский дальнобойщик в больнице, белорусский задержан, его обвиняют в покушении на убийство

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Конфликт между двумя водителями-дальнобойщиками произошел на станции Esso в Сордьо (Италия). Подробности рассказывает reform.by со ссылкой на итальянские СМИ.

Участники драки, которая произошла 5 января около 18.00 – 59-летний гражданин Беларуси и 47-летний гражданин Украины. Дальнобойщики вместе ужинали и выпивали в месте, предназначенном для отдыха и ночлега водителей. На следующий день во время обеда они снова общались, пили спиртное и оживленно спорили. Между мужчинами завязалась дискуссия на политические темы, в частности, о роли, которую сыграл в истории Иосиф Сталин. Белорусский дальнобойщик бросился на коллегу и ударил его по голове металлической решеткой.

Пострадавший в больнице в тяжелом состоянии, гражданин Беларуси задержан, его обвиняют в покушении на убийство. По информации издания, он отказывается отвечать на вопросы сотрудников правоохранительных органов.