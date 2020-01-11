2020-01-11T13:57:00+03:00
Общество
КП Беларусь

150 человек эвакуировали из ночного клуба в Минске из-за пожара

В фойе клуба загорелась электропроводка, предполагают, что из-за короткого замыкания
Наталья ПАРТОЛИНА
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В Минске загорелось фойе ночного клуба, никто не пострадал. Фото: МЧС.В Минске загорелось фойе ночного клуба, никто не пострадал. Фото: МЧС.
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Утром 11 января в Минске эвакуировали посетителей из ночного клуба на улице Притыцкого. Сообщение о возгорании поступило в 6.13, сообщает пресс-служба МЧС. Спасатели прибыли через шесть минут.

К этому времени персонал клуба уже эвакуировал из здания посетителей – около 150 человек, и пытались справиться с огнем самостоятельно, вооружившись огнетушителями. Горела электропроводка и несколько элементов подвесного потолка. Спасатели ликвидировали возгорание.

Люди не пострадали. Специалисты устанавливают причину пожара. Предположительно, случилось короткое замыкание электропроводки.

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