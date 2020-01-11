150 человек эвакуировали из ночного клуба в Минске из-за пожара

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Утром 11 января в Минске эвакуировали посетителей из ночного клуба на улице Притыцкого. Сообщение о возгорании поступило в 6.13, сообщает пресс-служба МЧС. Спасатели прибыли через шесть минут.

К этому времени персонал клуба уже эвакуировал из здания посетителей – около 150 человек, и пытались справиться с огнем самостоятельно, вооружившись огнетушителями. Горела электропроводка и несколько элементов подвесного потолка. Спасатели ликвидировали возгорание.

Люди не пострадали. Специалисты устанавливают причину пожара. Предположительно, случилось короткое замыкание электропроводки.