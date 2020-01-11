Пьяный водитель притворился пассажиром, когда увидел, что за ним гонится ГАИ

Пьяный водитель заметил, что за ним гонятся, и решил притвориться пассажиром. Фото: Оксана БРОВАЧ

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История, которая только по счастливой случайности не закончилась трагически, произошла в Гродно. Молодой человек сел за руль пьяным и пытался обмануть инспекторов.

Автомобиль 22-летний парень одолжил у знакомого. В обед он выпил около 200 граммов водки и 300 граммов вина, а на следующий день вместе с другом поехал на авто по своим делам. На автодороге «Гродно-Заречанка» инспекторы ГАИ дали ему сигнал остановиться, но водитель не отреагировал.

-Водитель испугался и продолжил движение. В какой-то момент патрульный автомобиль поравнялся с УАЗом и сотрудники заметили, что водитель начал пересаживаться на пассажирское сиденье, оставив управление автомобилем, - рассказали в ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Некоторое время неуправляемый автомобиль двигался по дороге. Он съехал на правую обочину, затем на левую и оказался в кювете. Люди не пострадали, автомобиль тоже не поврежден.

-Инспекторы обнаружили у водителя признаки алкогольного опьянения. Состояние мужчины подтвердило медицинское освидетельствование, которое показало количество алкоголя в организме 1 промилле, - уточнили в ГАИ.