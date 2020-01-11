2020-01-11T15:03:02+03:00
Общество
КП Беларусь

Пьяный водитель притворился пассажиром, когда увидел, что за ним гонится ГАИ

Неуправляемый автомобиль съехал в кювет
Наталья ПАРТОЛИНА
Поделиться:
Пьяный водитель заметил, что за ним гонятся, и решил притвориться пассажиром.Пьяный водитель заметил, что за ним гонятся, и решил притвориться пассажиром.Фото: Оксана БРОВАЧ
Изменить размер текста:

История, которая только по счастливой случайности не закончилась трагически, произошла в Гродно. Молодой человек сел за руль пьяным и пытался обмануть инспекторов.

Автомобиль 22-летний парень одолжил у знакомого. В обед он выпил около 200 граммов водки и 300 граммов вина, а на следующий день вместе с другом поехал на авто по своим делам. На автодороге «Гродно-Заречанка» инспекторы ГАИ дали ему сигнал остановиться, но водитель не отреагировал.

-Водитель испугался и продолжил движение. В какой-то момент патрульный автомобиль поравнялся с УАЗом и сотрудники заметили, что водитель начал пересаживаться на пассажирское сиденье, оставив управление автомобилем, - рассказали в ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Некоторое время неуправляемый автомобиль двигался по дороге. Он съехал на правую обочину, затем на левую и оказался в кювете. Люди не пострадали, автомобиль тоже не поврежден.

-Инспекторы обнаружили у водителя признаки алкогольного опьянения. Состояние мужчины подтвердило медицинское освидетельствование, которое показало количество алкоголя в организме 1 промилле, - уточнили в ГАИ.

Еще больше материалов по теме: «Гродно: новости»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Гомельчанке пришел долг за коммуналку в доме, который сгорел три года назад
«Дакар-2020». Ведущий экипаж МАЗа сохраняет третье место в общем зачете
«Это было желание обнять и защитить деревья». В Грушевском сквере жители обвязали деревья шарфиками
Женщина из Узды рассказала, что на нее напали и украли сумку – оказалось, сумку она потеряла сама
ЕС призвал Беларусь ввести мораторий на смертную казнь
Александр Лукашено – приглашенным на новогодний вечер: Каждый из вас должен отстаивать национальные интересы
«Ослепил свет фар». На трассе в Городокском районе легковушка насмерть сбила пешехода
Погода в Беларуси 13 января: дождь и до 6 градусов тепла
«С улицы начали кричать, что горит квартира». В Гомеле молодой человек спас соседа на пожаре
В Беларуси снова на копейку подорожало топливо
В воскресенье дожди и мокрый снег только на Витебщине, но солнце по всей стране будет показываться лишь ненадолго
Кто видел, как корову таскали за грузовиком на веревке? Позвоните в милицию – она проводит проверку
В Минске пьяный сотрудник СТО угнал авто у своего начальника, забыл включить фары и попался