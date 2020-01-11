В Минске пьяный сотрудник СТО угнал авто у своего начальника, забыл включить фары и попался

Мужчина решил покатать приятеля на автомобиле своего начальника, и попался из-за того, что забыл включить фары. Фото: МВД.

Мужчина позвал друга на работу, чтобы выпить, а выпив, предложил прокатиться на автомобиле руководителя

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26-летний сотрудник одной из минских СТО попался за рулем угнанного автомобиля. Мужчина был пьян, а автомобиль, как выяснилось, принадлежал его непосредственному руководителю.

Как рассказали в ГИОС Советского РУВД Минска, мужчина , возвращаясь с работы, встретил знакомого. Они купили спиртное и отправились распивать алкоголь на СТО. Через какое-то время мужчина предложил приятелю прокатиться на автомобиле, который владелец СТО оставил, чтобы отремонтировать. Сев за руль, нетрезвый мужчина забыл включить фары, что привлекло внимание сотрудников ГАИ.

-Содержание этилового спирта в выдыхаемом воздухе у задержанного составило 2,4 промилле, - рассказали в ОИОС. – Автомобиль изъяли и поместили на штрафстоянку. Действиям мужчины будет дана правовая оценка. Ранее он привлекался к уголовной ответственности за кражу.