2020-01-12T10:01:40+03:00
Общество
КП Беларусь

В Беларуси снова на копейку подорожало топливо

Это второе повышение цены в 2020 году
Полина СВЕТЛОВА
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Это второе, но не последнее повышение стоимостиЭто второе, но не последнее повышение стоимостиФото: Алеся ДОБЫШ
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Бензин АИ-92-К5-Евро теперь будет стоить 1,66 рубля, АИ-95-К5-Евро - 1,76, АИ-98-К5-Евро - 1,98, ДТ - 1,76.

В концерне «Белнефтехим» подорожание объясняют продолжающимся ростом цены нефти.

Предыдущий раз стоимость увеличивалась на 1 копейку 5 января. Тогда в концерне объясняли, что даже с учетом подорожаний белорусские цены на топливо остаются на 30-40% ниже, чем на сопредельных украинских и европейских рынках.

- В предыдущие годы цены на топливо на внутреннем рынке сдерживались, в результате чего НПЗ были вынуждены нарастить кредитную задолженность, ухудшив финансовое состояние, - добавили представители «Белоруснефть». - Только в 2018 году было начато выравнивание ценовой ситуации на внутреннем рынке, которое постепенно позволило НПЗ выйти на эффективную работу.

Цены на топливо стали подниматься еще в 2018 году: тогда оно дорожало 27 раз. В 2019 тенденция сохранилась – было 28 поднятий цены, как правило, на 1 копейку.

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