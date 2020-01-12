2020-01-12T10:34:34+03:00
Общество
КП Беларусь

«С улицы начали кричать, что горит квартира». В Гомеле молодой человек спас соседа на пожаре

Мужчину госпитализировали
Полина СВЕТЛОВА
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Стены и потолок в квартире закопчены. Фото: МЧССтены и потолок в квартире закопчены. Фото: МЧС
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Звонок в дежурную службу МЧС поступил 10 января от женщины, которая живет в многоэтажке на Речицком проспекте в Гомеле. МЧС опубликовали фрагмент записи этого звонка.

- Добрый день. У нас на пятом этаже живет мужчина, у него пожар. Он бомжует, я не знаю, где он находится. У него там темно, нет ни света, ни воды.

Еще до того, как на место приехали спасатели, 56-летнего хозяина загоревшейся квартиры спас его сосед.

- Я был на балконе, с улицы начали кричать, что горит квартира, вызвали пожарных. Поднялся туда – дверь была открыта, хозяин лежал в пороге. Я его вытащил и все, - спокойно рассказывает молодой человек.

Врачи осмотрели пострадавшего и госпитализировали его.

Огонь повредил имущество в кухне, стены и потолок закопчены. Версия, которую рассматривают в МЧС – неосторожное обращение с огнем при курении.

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