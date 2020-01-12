2020-01-12T11:28:10+03:00
Общество
КП Беларусь

Погода в Беларуси 13 января: дождь и до 6 градусов тепла

Ночью будут легкие заморозки
Полина СВЕТЛОВА
Поделиться:
Снег если и пройдет, то мокрыйСнег если и пройдет, то мокрыйФото: Павел МАРТИНЧИК
Изменить размер текста:

В понедельник, 13 января погода по-прежнему будет напоминать ноябрьскую. Как рассказали belta.by в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды, по большей части страны выпадут осадки – дождь, мокрый снег. И пешеходам, и автомобилистам стоит быть особенно внимательными в такую погоду, потому что утром и ночью возможен слабый гололед, местами сохранится гололедица.

Ночью температура в разных районах будет колебаться от минус 2 до плюс 3 градусов, а днем нас ждет от 1 до 6 тепла.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Гомельчанке пришел долг за коммуналку в доме, который сгорел три года назад
«Дакар-2020». Ведущий экипаж МАЗа сохраняет третье место в общем зачете
«Это было желание обнять и защитить деревья». В Грушевском сквере жители обвязали деревья шарфиками
Женщина из Узды рассказала, что на нее напали и украли сумку – оказалось, сумку она потеряла сама
ЕС призвал Беларусь ввести мораторий на смертную казнь
Александр Лукашено – приглашенным на новогодний вечер: Каждый из вас должен отстаивать национальные интересы
«Ослепил свет фар». На трассе в Городокском районе легковушка насмерть сбила пешехода
Погода в Беларуси 13 января: дождь и до 6 градусов тепла
«С улицы начали кричать, что горит квартира». В Гомеле молодой человек спас соседа на пожаре
В Беларуси снова на копейку подорожало топливо
В воскресенье дожди и мокрый снег только на Витебщине, но солнце по всей стране будет показываться лишь ненадолго
Кто видел, как корову таскали за грузовиком на веревке? Позвоните в милицию – она проводит проверку
В Минске пьяный сотрудник СТО угнал авто у своего начальника, забыл включить фары и попался