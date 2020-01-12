2020-01-12T13:01:43+03:00
Происшествия
КП Беларусь

«Ослепил свет фар». На трассе в Городокском районе легковушка насмерть сбила пешехода

Мужчина скончался в больнице
Полина СВЕТЛОВА
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ДТП произошло вечером 11 января. Фото: ГАИ УВД Витебского облисполкомаДТП произошло вечером 11 января. Фото: ГАИ УВД Витебского облисполкома
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Авария случилась вечером в субботу, 11 января на трассе Городок - Улла - Камень. Мужчина вышел на проезжую часть как раз в тот момент, когда мимо проезжал автомобиль. Избежать столкновения не удалось, пешеход попал под колеса машины. По словам водителя, он не заметил пешехода, потому что был ослеплен светом фар встречной машины, сообщили в УГАИ УВД Витебского облисполкома.

46-летнего пешехода доставили в больницу. К сожалению, спасти его не удалось.

Напомним, правила дорожного движения рекомендуют водителю, которого ослепил свет фар другого автомобиля, включить аварийную световую сигнализацию, и, не перестраиваясь, снизить скорость и остановиться.

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«Ослепил свет фар». На трассе в Городокском районе легковушка насмерть сбила пешехода
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