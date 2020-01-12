«Ослепил свет фар». На трассе в Городокском районе легковушка насмерть сбила пешехода

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Авария случилась вечером в субботу, 11 января на трассе Городок - Улла - Камень. Мужчина вышел на проезжую часть как раз в тот момент, когда мимо проезжал автомобиль. Избежать столкновения не удалось, пешеход попал под колеса машины. По словам водителя, он не заметил пешехода, потому что был ослеплен светом фар встречной машины, сообщили в УГАИ УВД Витебского облисполкома.

46-летнего пешехода доставили в больницу. К сожалению, спасти его не удалось.

Напомним, правила дорожного движения рекомендуют водителю, которого ослепил свет фар другого автомобиля, включить аварийную световую сигнализацию, и, не перестраиваясь, снизить скорость и остановиться.