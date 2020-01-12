2020-01-12T14:20:59+03:00
Политика
КП Беларусь

Александр Лукашено – приглашенным на новогодний вечер: Каждый из вас должен отстаивать национальные интересы

Президент провел прием 11 января, в канун старого Нового года
Полина СВЕТЛОВА
Поделиться:
Фото: пресс-служба президентаФото: пресс-служба президента
Изменить размер текста:

- Сегодня мы сравниваем мир вокруг нас с океаном, который бесконечно в последнее время штормит. Беларусь в нем хоть и не самый большой, может быть, и небольшой, но довольно крепкий корабль, который мы должны сохранить, - отметил президент. Он высказался о том, каким будет 2020 год, сообщает пресс-служба.

- Он будет по-своему особенным и станет таким, абсолютно таким, каким мы его с вами сделаем. Надо только, как и прежде, ценить и беречь то, что имеем, сохранять и развивать лучшее, разрабатывать и создавать самое передовое. В противном случае отстанем. А сплоченность, наша любовь к Родине многократно приумножат наши силы для новых достижений, - добавил Александр Лукашенко.

На прием были приглашены учителя, врачи, деятели культуры и искусства, ученые, госслужащие, представители силовых ведомств и общественных организаций, журналисты, спортсмены.

- Каждый из вас должен отстаивать национальные интересы, в том числе в информационном пространстве. Это задача государственного масштаба. И вам ее решать, противопоставляя свои глубокие знания, мудрость, аналитический ум примитивным суждениям и порой откровенным спекуляциям,- добавил Александр Лукашенко.

Президент вручил орден Почета председателю КГК Леониду Анфимову, руководителю Брестского облисполкома Анатолию Лису и председателю Мингорисполкома Анатолию Сиваку. Медалью Франциска Скорины наградили артистку Национального академического театра имени Янки Купалы Валентину Гарцуеву.

Награды и благодарности были вручены и журналистам государственных СМИ.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Гомельчанке пришел долг за коммуналку в доме, который сгорел три года назад
«Дакар-2020». Ведущий экипаж МАЗа сохраняет третье место в общем зачете
«Это было желание обнять и защитить деревья». В Грушевском сквере жители обвязали деревья шарфиками
Женщина из Узды рассказала, что на нее напали и украли сумку – оказалось, сумку она потеряла сама
ЕС призвал Беларусь ввести мораторий на смертную казнь
Александр Лукашено – приглашенным на новогодний вечер: Каждый из вас должен отстаивать национальные интересы
«Ослепил свет фар». На трассе в Городокском районе легковушка насмерть сбила пешехода
Погода в Беларуси 13 января: дождь и до 6 градусов тепла
«С улицы начали кричать, что горит квартира». В Гомеле молодой человек спас соседа на пожаре
В Беларуси снова на копейку подорожало топливо
В воскресенье дожди и мокрый снег только на Витебщине, но солнце по всей стране будет показываться лишь ненадолго
Кто видел, как корову таскали за грузовиком на веревке? Позвоните в милицию – она проводит проверку
В Минске пьяный сотрудник СТО угнал авто у своего начальника, забыл включить фары и попался