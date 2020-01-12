Александр Лукашено – приглашенным на новогодний вечер: Каждый из вас должен отстаивать национальные интересы

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- Сегодня мы сравниваем мир вокруг нас с океаном, который бесконечно в последнее время штормит. Беларусь в нем хоть и не самый большой, может быть, и небольшой, но довольно крепкий корабль, который мы должны сохранить, - отметил президент. Он высказался о том, каким будет 2020 год, сообщает пресс-служба.

- Он будет по-своему особенным и станет таким, абсолютно таким, каким мы его с вами сделаем. Надо только, как и прежде, ценить и беречь то, что имеем, сохранять и развивать лучшее, разрабатывать и создавать самое передовое. В противном случае отстанем. А сплоченность, наша любовь к Родине многократно приумножат наши силы для новых достижений, - добавил Александр Лукашенко.

На прием были приглашены учителя, врачи, деятели культуры и искусства, ученые, госслужащие, представители силовых ведомств и общественных организаций, журналисты, спортсмены.

- Каждый из вас должен отстаивать национальные интересы, в том числе в информационном пространстве. Это задача государственного масштаба. И вам ее решать, противопоставляя свои глубокие знания, мудрость, аналитический ум примитивным суждениям и порой откровенным спекуляциям,- добавил Александр Лукашенко.

Президент вручил орден Почета председателю КГК Леониду Анфимову, руководителю Брестского облисполкома Анатолию Лису и председателю Мингорисполкома Анатолию Сиваку. Медалью Франциска Скорины наградили артистку Национального академического театра имени Янки Купалы Валентину Гарцуеву.

Награды и благодарности были вручены и журналистам государственных СМИ.