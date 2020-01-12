ЕС призвал Беларусь ввести мораторий на смертную казнь

Убийство произошло в этом доме. Чтобы скрыть следы, его подожгли. Фото: Следственный комитет

К исключительной мере наказания 10 января приговорили двух братьев из Могилевской области

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- Три смертных приговора были приведены в исполнение в прошлом году, и сейчас в списке «смертников» четыре человека, – сказано в заявлении Европейской службы внешних действий. - Ссылаясь на Выводы Совета от 2016 года, в которых осуждается применение смертной казни в Беларуси, Европейский союз вновь выражает решительное неприятие применения высшей меры наказания при любых обстоятельствах.

В ЕС добавляют, что смертная казнь нарушает право на жизнь и является самым жестоким, бесчеловечным и унижающим достоинство наказанием. При этом преступность такая мера наказания не сдерживает. Ошибки правосудия остаются непоправимыми.

- Введение моратория на исполнение смертных приговоров в Беларуси было бы положительным первым шагом на пути к отмене смертной казни.

Напомним, 10 января в суде Черикова к смертной казни приговорили 19-летнего Станислава и 21-летнего Илью Костевых.