2020-01-12T16:07:27+03:00
Общество
КП Беларусь

Женщина из Узды рассказала, что на нее напали и украли сумку – оказалось, сумку она потеряла сама

Теперь женщина стала фигуранткой уголовного дела
Полина СВЕТЛОВА
Поделиться:
За ложный донос женщине придется понести наказаниеЗа ложный донос женщине придется понести наказаниеФото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
Изменить размер текста:

52-летняя женщина из Узды накануне новогодних праздников написала заявление в милицию. Женщина рассказала, что однажды вечером, когда она возвращалась домой, на нее напали и похитили сумку с деньгами и другими личными вещами, сообщают в СК.

Следователи выяснили, что никакого похищения не было. Сумку женщина потеряла, когда шла ночью домой после посиделок со своими знакомыми. Со слов знакомых, женщина часто спотыкалась. Но родственникам и следователю женщина рассказала версию о похищении и нападении на нее.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.400 (заведомо ложный донос о совершении преступления) УК. А потерянную сумку со всем содержимым нашли во дворе. Возможное наказание за заведомо ложный донос – от штрафа до лишения свободы на срок до 3 лет.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Гомельчанке пришел долг за коммуналку в доме, который сгорел три года назад
«Дакар-2020». Ведущий экипаж МАЗа сохраняет третье место в общем зачете
«Это было желание обнять и защитить деревья». В Грушевском сквере жители обвязали деревья шарфиками
Женщина из Узды рассказала, что на нее напали и украли сумку – оказалось, сумку она потеряла сама
ЕС призвал Беларусь ввести мораторий на смертную казнь
Александр Лукашено – приглашенным на новогодний вечер: Каждый из вас должен отстаивать национальные интересы
«Ослепил свет фар». На трассе в Городокском районе легковушка насмерть сбила пешехода
Погода в Беларуси 13 января: дождь и до 6 градусов тепла
«С улицы начали кричать, что горит квартира». В Гомеле молодой человек спас соседа на пожаре
В Беларуси снова на копейку подорожало топливо
В воскресенье дожди и мокрый снег только на Витебщине, но солнце по всей стране будет показываться лишь ненадолго
Кто видел, как корову таскали за грузовиком на веревке? Позвоните в милицию – она проводит проверку
В Минске пьяный сотрудник СТО угнал авто у своего начальника, забыл включить фары и попался