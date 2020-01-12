Женщина из Узды рассказала, что на нее напали и украли сумку – оказалось, сумку она потеряла сама

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52-летняя женщина из Узды накануне новогодних праздников написала заявление в милицию. Женщина рассказала, что однажды вечером, когда она возвращалась домой, на нее напали и похитили сумку с деньгами и другими личными вещами, сообщают в СК.

Следователи выяснили, что никакого похищения не было. Сумку женщина потеряла, когда шла ночью домой после посиделок со своими знакомыми. Со слов знакомых, женщина часто спотыкалась. Но родственникам и следователю женщина рассказала версию о похищении и нападении на нее.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.400 (заведомо ложный донос о совершении преступления) УК. А потерянную сумку со всем содержимым нашли во дворе. Возможное наказание за заведомо ложный донос – от штрафа до лишения свободы на срок до 3 лет.