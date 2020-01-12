«Это было желание обнять и защитить деревья». В Грушевском сквере жители обвязали деревья шарфиками

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В воскресенье, 12 января минчане, которые живут недалеко от Грушевского сквера, пришли туда, чтобы повязать на деревья разноцветные шарфики. Так минчане выражают свою заботу о сквере и несогласие с тем, что деревья хотят вырубить.

Деревья теперь укутаны разноцветными шарфиками

- Кто присоединился уже во время акции. Люди подходили и спрашивали, что происходит, и возвращались со своим шарфом. Кто-то просто купил б/у шарфик и передал. Все было довольно стихийно, так как это скорее выражение наших эмоций по поводу вырубки, желание обнять и защитить деревья, - рассказала Алена, местная жительница.

Возможно, это поможет привлечь внимание к проблеме

Жители Московского микрорайона Минска беспокоятся, потому что в этом микрорайоне и так слишком мало деревьев, а площадь Грушевского сквера власти постоянно уменьшают, в том числе ради строительства временной стоянки.

Многие пришли с детьми