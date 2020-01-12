2020-01-12T17:54:10+03:00
Спорт
КП Беларусь

«Дакар-2020». Ведущий экипаж МАЗа сохраняет третье место в общем зачете

Но отставание от лидера уже 46 минут
Захар ПЛАТОНОВ
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После первой части "Дакар-2020" Сергей Вязович и его экипаж идут в топ-3. Фото: maz.byПосле первой части "Дакар-2020" Сергей Вязович и его экипаж идут в топ-3. Фото: maz.by
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На ралли-рейд «Дакар-2020» прошел седьмой этап, который стал самым протяжённым за всю гонку – 546 километров спецучастка. Он же самый разноплановый этап: гонщикам предстояло преодолеть и пески, и дюны, и бездорожье.

Ведущий экипаж «МАЗ-СПОРТавто» под управлением пилота Сергея Вязовича финишировал пятым с 9-минутным отставанием от лидера. Это позволило сохранить третье место в генеральной классификации после 7 этапов.

«Дакар-2020». Грузовики. 7 этап.

1. Андрей Каргинов (Россия, «КАМАЗ») – 5:01.02

2. Дмитрий Сотников (Россия, «КАМАЗ») +0.03

3. Антон Шибалов (Россия, «КАМАЗ») +2.05

5. Сергей Вязович (Беларусь, «МАЗ») +9.36

9. Алексей Вишневский (Беларусь, «МАЗ») +16.27

Положение после этапа 7:

1. Андрей Каргинов (Россия, «КАМАЗ») – 30:06.45

2. Антон Шибалов (Россия, «КАМАЗ») +21.12

3. Сергей Вязович (Беларусь, «МАЗ») +46.39

8. Алексей Вишневский (Беларусь, «МАЗ») +3:56.39.

Этот день на ралли был омрачен трагедией: умер португальский мотогонщик Паулу Гонсалвеш.. На 276 км мотогонщик упал, прибывшие на место медики обнаружили португальца без сознания - остановилось сердце. После проведённых на месте реанимационных мероприятий Паулу Гонсвалвеша доставили в больницу, но спасти его не удалось.

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