Гомельчанке пришел долг за коммуналку в доме, который сгорел три года назад
Судебные исполнители пришли описывать имущество гомельчанки Александры Рамихановой из-за долгов за коммуналку в доме, где никто не живет уже 3 года, потому что там случился пожар. Подробности сообщили в сюжете телеканала СТВ.
Только сейчас Александра узнала, что, несмотря на пожар, по адресу сгоревшего дома по-прежнему оказывали коммунальные услуги – вывоз мусора.
Сейчас сумма задолженности – 197 рублей. Еще 250 – это пеня.
Как выяснилось, в госрегистре недвижимого имущества сгоревший дом все так же числится жилым помещением. Собственник должен был оформить документы о том, что дома больше не существует. Но дом принадлежит матери Александры – женщина ведет асоциальный образ жизни, найти ее дочери не удалось. Как объяснили в расчетно-справочном центре Гомеля, не начислять платежи не было оснований.
Сейчас для выяснения всех обстоятельств назначено служебное расследование.