2020-01-12T18:03:17+03:00
Общество
КП Беларусь

Гомельчанке пришел долг за коммуналку в доме, который сгорел три года назад

Сейчас девушка должна оплатить почти 450 рублей
Полина СВЕТЛОВА
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В доме давно никто не живет, но плату за вывоз мусора исправно начисляли. Фото: СТВВ доме давно никто не живет, но плату за вывоз мусора исправно начисляли. Фото: СТВ
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Судебные исполнители пришли описывать имущество гомельчанки Александры Рамихановой из-за долгов за коммуналку в доме, где никто не живет уже 3 года, потому что там случился пожар. Подробности сообщили в сюжете телеканала СТВ.

Только сейчас Александра узнала, что, несмотря на пожар, по адресу сгоревшего дома по-прежнему оказывали коммунальные услуги – вывоз мусора.

Сейчас сумма задолженности – 197 рублей. Еще 250 – это пеня.

Как выяснилось, в госрегистре недвижимого имущества сгоревший дом все так же числится жилым помещением. Собственник должен был оформить документы о том, что дома больше не существует. Но дом принадлежит матери Александры – женщина ведет асоциальный образ жизни, найти ее дочери не удалось. Как объяснили в расчетно-справочном центре Гомеля, не начислять платежи не было оснований.

Сейчас для выяснения всех обстоятельств назначено служебное расследование.

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Гомельчанке пришел долг за коммуналку в доме, который сгорел три года назад
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