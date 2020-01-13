Президент Абхазии Рауль Хаджимба ушел в отставку

Это случилось на четвертый день массовых протестов в Сухими

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Протесты начались 9 января. Вышедшие на улицы требовали признать недействительными два тура выборов, которые прошли 25 августа и 8 сентября. Рауль Хаджимба выиграл второй тур с 47,39% голосов. Его оппонент Алхас Квициния подверг итоги выборов сомнению и оспорил их в суде.

В результате 12 января Центризбирком Абхазии назначил на 22 марта повторные президентские выборы. Хаджимба хотел оспаривать это решение, но все же ушел в отставку. Планирует ли он участвовать в новых перевыборах президента, пока не сообщается.