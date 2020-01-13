«За нами дело не станет». Депутат рассказал, что осталось сделать для шенгена за 35 евро

Уже в этом году белорусы смогут делать визы для выезда в страны ЕС за 35 евро. Фото: Владимир КРИУЛИН

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Председатель Комиссии по международным делам Палаты представителей Андрей Савиных рассказал, как будет в дальнейшем развиваться ситуация, чтобы для белорусов шенгенские визы стоили 35 евро.

- Насколько я понимаю, за нами дело не станет, - сказал Савиных в программе ОНТ «Контуры». - Мы уже декларировали свою готовность ратифицировать это соглашение в приоритетном порядке на весенней сессии, которая начнется 2 апреля. Я думаю, в первый-второй день. Не хотелось бы предвосхищать, но это будет сделано. Дальше проходят процедуры через Совет Республики, президент утверждает данное соглашение, и мы обмениваемся нотами. Я думаю, что мы успеем сделать это до конца апреля. Тогда - в тексте соглашения есть совершенно четкое указание на время вступления в силу - первое число второго месяца. Значит, 1 июня. К этому мы и будем стремиться, это вполне разумная и достижимая цель.

Напомним, с 8 января было подписано соглашение об упрощении визового режима для Беларуси. Оно предусматривает на взаимной основе упрощение порядка выдачи виз, включая снижение визового сбора до 35 евро, и сотрудничество Беларуси и ЕС в области реадмиссии. Правда, с февраля шенгенские визы для белорусов будут стоить 80 евро (такая сумма прописана в Новом визовом кодексе ЕС).

С февраля шенген все равно 80 евро! Можно ли сейчас собрать парламент, чтобы получить дешевые визы пораньше?