Умер режиссер «Приключений Электроника» и «Чародеев» Константин Бромберг

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Режиссер и сценарист Михаил Идов на своей странице в Facebook сообщил, что умер режиссер Константин Бромберг, постановщик советских мегахитов «Чародеи» и «Приключения Электроника»:

- Не видел пока ни одного сообщения об этом в прессе - ну вот напишу хоть тут; как-никак часть истории российского кино. Мои родители с ним довольно плотно общались вплоть до последних дней.

Последние годы Константин Бромберг жил в Соединенных Штатах. Сообщалось, что он планирует снять сериал по мотивам «Приключений Электроника» с участием Константина Хабенского и других звезд. Но проект так и не состоялся.

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