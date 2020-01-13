2020-01-13T21:49:04+03:00
Спорт
КП Беларусь

Сборная Беларуси по гандболу обыграла Черногорию и вышла в следующий раунд

Наша команда сыграла уверенно
Владимир КРИУЛИН
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Сборная Беларуси по гандболу на Евро-2020. Фото: handball.byСборная Беларуси по гандболу на Евро-2020. Фото: handball.by
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Сборная Беларуси по гандболу сегодня проводила завершающий матч на групповой стадии чемпионата Европы. Чтобы выйти в следующий раунд, надо было обыграть команду Черногории или сыграть вничью. Напомним, на турнире наша команда стартовала с победы над Сербией, а затем уступила Хорватии.

Матч с Черногорией начался наравных. Но с середины первой половины наша команда принялась уходить в отрыв. На перерыв ушли с разницей +6

В итоге сборная Беларуси одержала победу со счетом 36:27 и вышла в следующий раунд, где сыграют 12 команд, разделенные на две группы.

Лучшим игроком в составе белорусов был признан Никита Вайлупов, забросивший семь мячей.

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Сборная Беларуси по гандболу обыграла Черногорию и вышла в следующий раунд
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