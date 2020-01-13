В Минске при пожаре погиб человек

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13 января ночью, в 2.31, загорелась квартира по проспекту Рокоссовского.

В результате пожара погиб 47-летний мужчина. Огнем были повреждены имущество. Причина пожара устанавливается, передает МЧС.

10 января в Гомеле мужчина во время пожара спас соседа: до прибытия спасателей увидел, что из квартиры идет дым, вошел в квартиру и с пола поднял 56-летнего хозяина. После прибытия медиков он был госпитализирован.