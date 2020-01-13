2020-01-13T11:42:33+03:00
Общество
КП Беларусь

В Минске при пожаре погиб человек

ЧП случилось в районе Серебрянка
Поделиться:
Иллюстративное фото.Иллюстративное фото.Фото: Павел МИЦКЕВИЧ
Изменить размер текста:

13 января ночью, в 2.31, загорелась квартира по проспекту Рокоссовского.

В результате пожара погиб 47-летний мужчина. Огнем были повреждены имущество. Причина пожара устанавливается, передает МЧС.

10 января в Гомеле мужчина во время пожара спас соседа: до прибытия спасателей увидел, что из квартиры идет дым, вошел в квартиру и с пола поднял 56-летнего хозяина. После прибытия медиков он был госпитализирован.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Исследователи выяснили, в каком возрасте белорусы несчастнее всего. Ни за что не догадаетесь!
Сборная Беларуси по гандболу обыграла Черногорию и вышла в следующий раунд
«Не стал снижать скорость»: 72-летний пенсионер в Гродно на «зебре» сбил сразу двух школьников
Белгидромет: С 2010 года в декабре было так тепло только в 2006 году, «жарче» всего было на Могилевщине
Курс валют в Беларуси на 13 января: Российский рубль начал расти в цене
На трассе М1 от столкновения с фурой BMW разорвало на две части, пострадал водитель
«Прошу принести официальное извинение». Правозащитник Олег Волчек пожаловался в Генпрокуратуру на действия прокурора города
Чтобы не платить алименты на старших детей, минчанка с двумя младшими жила в городе в палатке
Видеофакт. В Минске пьяного на микроавтобусе остановили другие водители и держали до приезда ГАИ
Национальный художественный музей приглашает отметить День селфи
«30 часов работы, использовали экскаватор»: в милиции рассказали, как искали расчлененное тело женщины
Еще одно ЧП с елкой в Гомеле: пьяный с топором погасил гирлянды
«Взять под стражу в зале суда». Экс-директора гомельской «Милкавиты» приговорили за взятку
В Пинске с крыши сорвался 54-летний рабочий
«Дакар-2020», восьмой этап: Вязович на МАЗе финишировал шестым
За 2019 год золотой запас Беларуси вырос на тонну
В Кобринском районе ввели карантин из-за бешеных лис
Переговоры Беларуси и России по транзиту нефти: не договорились
Из-за теплой зимы в Беларуси сорвались соревнования по лову рыбы со льда и гонки на собачьих упряжках