«На теле повреждения, характерные для электротравмы»: 11-летнюю девочку нашли мертвой в ванной, рядом заряжался телефон

С мобильными телефонами, подключенными в электросеть, ванну и душ принимать нельзя. Фото: Дарья ПУТЕЙКО

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Трагический случай произошел в одной из квартир многоквартирного дома в Минской области 11 января. Отец в ванной комнате нашел свою дочку без признаков жизни.

После осмотра ее тела, следователи и эксперты нашли повреждения, характерные для электротравмы. Также в ванной были подключенный к розетке удлинитель, к которому были подсоединены зарядное устройство и мобильный телефон.

Следователи проводят проверку, рассматривают все версии случившегося, но приоритетная - пренебрежение правилами безопасности. Чтобы окончательно установить причину смерти, назначена судебно-медицинская экспертиза, - сообщает Телеграм-канал Следственного комитета.

Правоохранители напоминают:

- находясь в воде, не пользуйтесь электрическими устройствами;

- не вставляйте вилку электроприбора в розетку и не прикасайтесь к работающим электроприборам мокрыми руками. Не игнорируйте правила безопасности и напомните их еще раз своим детям.