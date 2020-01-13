2020-01-13T12:48:22+03:00
Общество
КП Беларусь

«На теле повреждения, характерные для электротравмы»: 11-летнюю девочку нашли мертвой в ванной, рядом заряжался телефон

Следователи устанавливают обстоятельства гибели девочки в Минской области
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С мобильными телефонами, подключенными в электросеть, ванну и душ принимать нельзя.С мобильными телефонами, подключенными в электросеть, ванну и душ принимать нельзя.Фото: Дарья ПУТЕЙКО
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Трагический случай произошел в одной из квартир многоквартирного дома в Минской области 11 января. Отец в ванной комнате нашел свою дочку без признаков жизни.

После осмотра ее тела, следователи и эксперты нашли повреждения, характерные для электротравмы. Также в ванной были подключенный к розетке удлинитель, к которому были подсоединены зарядное устройство и мобильный телефон.

Следователи проводят проверку, рассматривают все версии случившегося, но приоритетная - пренебрежение правилами безопасности. Чтобы окончательно установить причину смерти, назначена судебно-медицинская экспертиза, - сообщает Телеграм-канал Следственного комитета.

Правоохранители напоминают:

- находясь в воде, не пользуйтесь электрическими устройствами;

- не вставляйте вилку электроприбора в розетку и не прикасайтесь к работающим электроприборам мокрыми руками. Не игнорируйте правила безопасности и напомните их еще раз своим детям.

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