«На теле повреждения, характерные для электротравмы»: 11-летнюю девочку нашли мертвой в ванной, рядом заряжался телефон
Трагический случай произошел в одной из квартир многоквартирного дома в Минской области 11 января. Отец в ванной комнате нашел свою дочку без признаков жизни.
После осмотра ее тела, следователи и эксперты нашли повреждения, характерные для электротравмы. Также в ванной были подключенный к розетке удлинитель, к которому были подсоединены зарядное устройство и мобильный телефон.
Следователи проводят проверку, рассматривают все версии случившегося, но приоритетная - пренебрежение правилами безопасности. Чтобы окончательно установить причину смерти, назначена судебно-медицинская экспертиза, - сообщает Телеграм-канал Следственного комитета.
Правоохранители напоминают:
- находясь в воде, не пользуйтесь электрическими устройствами;
- не вставляйте вилку электроприбора в розетку и не прикасайтесь к работающим электроприборам мокрыми руками. Не игнорируйте правила безопасности и напомните их еще раз своим детям.