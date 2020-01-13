КП Беларусь
TНТ International возвращается
Развлекательный канал возобновит вещание уже с 14 января в цифровом формате
TНТ International возвращается. Фото: minsknews.by
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А вот пользователям аналогового телевидения придется подождать до 1 февраля 2020 года.
Напомним, что с 1 января у пользователей Минских телевизионных информационных сетей (МТИС) внезапно отключили канал ТНТ. Вместо него в сети вещания начали показывать украинский KVARTAL TV, создателем которого является студия «Квартал 95».
Тогда в МТИС пояснили, что у организации закончился договор на трансляцию телеканала. Но 13 января стало известно, что ТНТ International возвращается.
- Рады сообщить, что переговоры между ОАО МТИС и правообладателем телеканала ТНТ International на территории Республики Беларусь завершились успешно, - сообщается на сайте МТИС.