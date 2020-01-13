«Наверное, не стоит туда ехать». На границе с Польшей женщина бросила камень в машину

Женщина в очереди на границе автомобиль на ходу остановит. Ну или попытается. Фото: стоп-кадр видео

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Время разбрасывать камни. На YouTube-канале autogrodno появилось видео. Несколько автомобилей находятся в пункте пропуска Кузница на польско-белорусской границе. Женщина вышла на дорогу с камнем в руках, пытаясь пригрозить тем, кто захочет проехать без очереди. Судя по видеоролику, под ее прицелом находились сразу две машины. Водитель «Ниссана» решился на маневр, женщина отправила ему вслед увесистый камень. Судя по комментариям тех, кто снимал видео, они тоже собирались втиснуться в очередь, но после броска женщины передумали.

- Куда "выворачивай"?! Видишь, как она у…бала [бросила] камнем по машине, - слышно за кадром голос водителя.