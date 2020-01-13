2020-01-13T12:49:51+03:00
Общество
КП Беларусь

«Наверное, не стоит туда ехать». На границе с Польшей женщина бросила камень в машину

Так находчивая женщина наказала машину, которая прошмыгнула без очереди [видео]
Захар ПЛАТОНОВ
Поделиться:
Женщина в очереди на границе автомобиль на ходу остановит. Ну или попытается. Фото: стоп-кадр видеоЖенщина в очереди на границе автомобиль на ходу остановит. Ну или попытается. Фото: стоп-кадр видео
Изменить размер текста:

Время разбрасывать камни. На YouTube-канале autogrodno появилось видео. Несколько автомобилей находятся в пункте пропуска Кузница на польско-белорусской границе. Женщина вышла на дорогу с камнем в руках, пытаясь пригрозить тем, кто захочет проехать без очереди. Судя по видеоролику, под ее прицелом находились сразу две машины. Водитель «Ниссана» решился на маневр, женщина отправила ему вслед увесистый камень. Судя по комментариям тех, кто снимал видео, они тоже собирались втиснуться в очередь, но после броска женщины передумали.

- Куда "выворачивай"?! Видишь, как она у…бала [бросила] камнем по машине, - слышно за кадром голос водителя.

Кинула камнем в водителя, вклинившегося в очередь на границе Польши и Беларуси в Кузнице. Источник: autogrodno.by

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Исследователи выяснили, в каком возрасте белорусы несчастнее всего. Ни за что не догадаетесь!
Сборная Беларуси по гандболу обыграла Черногорию и вышла в следующий раунд
«Не стал снижать скорость»: 72-летний пенсионер в Гродно на «зебре» сбил сразу двух школьников
Белгидромет: С 2010 года в декабре было так тепло только в 2006 году, «жарче» всего было на Могилевщине
Курс валют в Беларуси на 13 января: Российский рубль начал расти в цене
На трассе М1 от столкновения с фурой BMW разорвало на две части, пострадал водитель
«Прошу принести официальное извинение». Правозащитник Олег Волчек пожаловался в Генпрокуратуру на действия прокурора города
Чтобы не платить алименты на старших детей, минчанка с двумя младшими жила в городе в палатке
Видеофакт. В Минске пьяного на микроавтобусе остановили другие водители и держали до приезда ГАИ
Национальный художественный музей приглашает отметить День селфи
«30 часов работы, использовали экскаватор»: в милиции рассказали, как искали расчлененное тело женщины
Еще одно ЧП с елкой в Гомеле: пьяный с топором погасил гирлянды
«Взять под стражу в зале суда». Экс-директора гомельской «Милкавиты» приговорили за взятку
В Пинске с крыши сорвался 54-летний рабочий
«Дакар-2020», восьмой этап: Вязович на МАЗе финишировал шестым
За 2019 год золотой запас Беларуси вырос на тонну
В Кобринском районе ввели карантин из-за бешеных лис
Переговоры Беларуси и России по транзиту нефти: не договорились
Из-за теплой зимы в Беларуси сорвались соревнования по лову рыбы со льда и гонки на собачьих упряжках