2020-01-13T14:52:56+03:00
Общество
КП Беларусь

Из-за теплой зимы в Беларуси сорвались соревнования по лову рыбы со льда и гонки на собачьих упряжках

Может, кому-то и нравится такая погода, но явно не любителям зимних видов спорта и активного отдыха! Соревнования перенесли
Захар ПЛАТОНОВ
Поделиться:
В 2020 году соревнования по лову рыбы со льда переносятся из-за слишком теплой погоды.В 2020 году соревнования по лову рыбы со льда переносятся из-за слишком теплой погоды.Фото: Владимир КРИУЛИН
Изменить размер текста:

- Несмотря на то, что зима не радует нас морозной погодой, соревнования по лову рыбы мы все-таки запланировали и очень надеемся, что погода нам позволит их провести! - сообщает Белорусское общество охотников и рыболовов. БООР отмечает, что из-за погодных условий, многие запланированные ранее соревнования будут переноситься на более поздний срок. Конкретные место и время проведения соревнований можно уточнить на сайте организации. Участие в соревнованиях бесплатное, будет работать полевая кухня с горячим чаем, ухой и шурпой. Лучших рыболовов наградят ценными призами.

Ближайшие соревнования по ловле рыбы намечены на 25 января в Барановичском, Лунинецком, Полоцком и других районах.

Также из-за теплой погоды перенесены международные соревнования по бегу на собачьих упряжках. Они должны были пройти 25 - 26 января в Раубичах. Ожидалось, что приедут спортсмены из Украины, Польши, Прибалтики, России и других стран. Теперь соревнования намечены на 15 марта.

Зима отменяется? Дни становятся длиннее, а за окном до +10

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Исследователи выяснили, в каком возрасте белорусы несчастнее всего. Ни за что не догадаетесь!
Сборная Беларуси по гандболу обыграла Черногорию и вышла в следующий раунд
«Не стал снижать скорость»: 72-летний пенсионер в Гродно на «зебре» сбил сразу двух школьников
Белгидромет: С 2010 года в декабре было так тепло только в 2006 году, «жарче» всего было на Могилевщине
Курс валют в Беларуси на 13 января: Российский рубль начал расти в цене
На трассе М1 от столкновения с фурой BMW разорвало на две части, пострадал водитель
«Прошу принести официальное извинение». Правозащитник Олег Волчек пожаловался в Генпрокуратуру на действия прокурора города
Чтобы не платить алименты на старших детей, минчанка с двумя младшими жила в городе в палатке
Видеофакт. В Минске пьяного на микроавтобусе остановили другие водители и держали до приезда ГАИ
Национальный художественный музей приглашает отметить День селфи
«30 часов работы, использовали экскаватор»: в милиции рассказали, как искали расчлененное тело женщины
Еще одно ЧП с елкой в Гомеле: пьяный с топором погасил гирлянды
«Взять под стражу в зале суда». Экс-директора гомельской «Милкавиты» приговорили за взятку
В Пинске с крыши сорвался 54-летний рабочий
«Дакар-2020», восьмой этап: Вязович на МАЗе финишировал шестым
За 2019 год золотой запас Беларуси вырос на тонну
В Кобринском районе ввели карантин из-за бешеных лис
Переговоры Беларуси и России по транзиту нефти: не договорились
Из-за теплой зимы в Беларуси сорвались соревнования по лову рыбы со льда и гонки на собачьих упряжках