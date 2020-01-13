Из-за теплой зимы в Беларуси сорвались соревнования по лову рыбы со льда и гонки на собачьих упряжках

В 2020 году соревнования по лову рыбы со льда переносятся из-за слишком теплой погоды. Фото: Владимир КРИУЛИН

Может, кому-то и нравится такая погода, но явно не любителям зимних видов спорта и активного отдыха! Соревнования перенесли

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- Несмотря на то, что зима не радует нас морозной погодой, соревнования по лову рыбы мы все-таки запланировали и очень надеемся, что погода нам позволит их провести! - сообщает Белорусское общество охотников и рыболовов. БООР отмечает, что из-за погодных условий, многие запланированные ранее соревнования будут переноситься на более поздний срок. Конкретные место и время проведения соревнований можно уточнить на сайте организации. Участие в соревнованиях бесплатное, будет работать полевая кухня с горячим чаем, ухой и шурпой. Лучших рыболовов наградят ценными призами.

Ближайшие соревнования по ловле рыбы намечены на 25 января в Барановичском, Лунинецком, Полоцком и других районах.

Также из-за теплой погоды перенесены международные соревнования по бегу на собачьих упряжках. Они должны были пройти 25 - 26 января в Раубичах. Ожидалось, что приедут спортсмены из Украины, Польши, Прибалтики, России и других стран. Теперь соревнования намечены на 15 марта.

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