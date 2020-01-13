2020-01-13T14:54:43+03:00
Экономика
КП Беларусь

Переговоры Беларуси и России по транзиту нефти: не договорились

Следующий дедлайн для принятия решения 15 января
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Антимонопольные ведомства Беларуси и России проведут совещание по тарифам транзита нефти.Антимонопольные ведомства Беларуси и России проведут совещание по тарифам транзита нефти.Фото: Виктор ДРАЧЕВ
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Представителям антимонопольных ведомств Беларуси и России сегодня не удалось сегодня достичь договоренностей по тарифам на транзит российской нефти и нефтепродуктов по территории нашей страны. В ближайшее время переговоры будут продолжены, - сообщает belta.by со ссылкой на МАРТ.

Представители Беларуси предлагали повысить тарифы на 2020 год согласно действующей методике, утвержденной двумя регуляторами, а также теми договоренностям, которые были достигнуты в августе 2019 года.

Как пояснили в ведомстве, тогда условились так: оценят фактические объемы транспортировки за 2019 год и суммы выручки, недополученной ОАО «Гомельтранснефть Дружба» в прошлом году в связи с уменьшением объемов транспортировки, и учтут это на 2020 год. Исходя из этого было предложено повысить тариф на инфляционную составляющую (как это предусмотрено методикой), а также на недополученный объем выручки, чтобы компенсировать его в текущем году.

У российской стороны возникли вопросы по расчетам, проведенным ОАО «Гомельтранснефть Дружба».

- Поэтому мы договорились в ближайшее время продолжить встречи на уровне специалистов, где будут уточняться эти расчеты, - сказал представитель МАРТ.

По этой методике вопрос о размере тарифов должен быть решен не позднее 15 января. Если и тогда не удастся это сделать, решение должно быть принято до 1 февраля.

Напомним, что недавно президент Беларуси Александр Лукашенко ввел 50-процентный налог на прибыль при транзите нефти через Беларусь. Ранее он заявлял, что «Россия хочет, чтобы мы купили у нее нефть по ценам выше мировых».

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