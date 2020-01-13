В Кобринском районе ввели карантин из-за бешеных лис
В Кобринском райне на два месяца ввели карантин по бешенству. За последнее время зарегистрированы три случая бешенства лисиц. Диагноз подтвержден лабораторными исследованиями.
Больных животных заметили в деревне Городец 20 декабря, в деревне Босяч 23 декабря и 4 января в деревне Большие Лепесы. Об этом сообщает Кобринский зональный центр гигиены и эпидемиологии. В первых двух случаях были найдены трупы животных, в деревне Большие Лепесы лисица забралась на подворье - ее умертвил хозяин.
В конце декабря по той же причине вводили карантин в Пинске.
В местности, где были найдены больные животные, проводится дезинфекция и вакцинация животных от бешенства.
Бешенство - опасное заразное заболевание. Его переносят животные - заразиться можно через слюну с вирусом при укусе, царапине. Врачи советуют не трогать диких животных и не приближаться к ним, не снимать шкуру с павших животных. О подозрительном поведении животных нужно сообщать в ветслужбу.